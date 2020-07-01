أشادت السيدة منار سليم أرملة الشهيد أحمد منسي، بالاستقبال الرائع من سيتي كلوب ومنحها العضوية رقم 1 تقديرا للتضحيات البطولية لزوجها العظيم الذي بات أسطورة حية وأيقونة خالدة في قلوب وعقول المصريين.
وقالت زوجة منسي إن أكثر ما ميز التكريم، هو الفكرة الرائعة بأن يكون افتتاح العضويات بسيتي كلوب العاشر من رمضان، في يوم 30 يونيو، ذكرىثورة يونيو العظيمة التي تشكل مصباحا منيرا داخل وجدان كل مصري.
وتابعت أن اختيار يوم 30 يونيو، جعلها تؤمن برسالة استادات وسيتي كلوب التي تبعثها لكل أسر أبطال مصر بأن أبنائكم وعائلاتكم في قلوبنا وأعيننا، وأنها ترى أن سيتي كلوب يمثل نقلة نوعية للأسر المصرية.
وشددت منار سليم على أنها سمعت كثيرا عن سيتي كلوب، ولكنها اليوم شاهدت بعينيها فرع العاشر من رمضان، مشيرة إلى أنه مكان جميل والاستقبال كان رائعا، وأنها سعيدة جدا بالاستقبال والعضوية رقم 1.
ووجهت رسالة إلى الشهيد البطل أحمد منسي بالقول: "ساعة استشهاده وحينما رأيته لما كان في الثلاجة كنت حزينة عليه وخائفة على مصر، واليوم بعد مرور 3 سنوات على رحيله أقول له اطمئن مصر بخير بعد كل التضحيات التي صنعتها أنت وأخواتك".
كانت هذه تفاصيل خبر أرملة الشهيد أحمد المنسي: سعيدة بتكريم City Club وأقول لزوجي "اطمئن مصر بخير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.