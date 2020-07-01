يطمئن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جاهزية السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق قبل انطلاق مران الفريق مساء السبت المقبل . وكان اللاعب قد غادر مران الفريق صباح اليوم الأربعاء بعد شكواه من الإصابة بكدمة في أحد أصابع القدم . صباح اليوم الأربعاء بعد شكواه من الإصابة بكدمة في أحد أصابع القدم . وخضع بادجي للفحص الطبي بعد خروجه من الملعب، وحصل علي تعليمات بالراحة؛ تمهيدا لفحصة مجددا والاطمئنان على حالته قبل السماح له بالمشاركة في التدريبات . تعليمات بالراحة؛ تمهيدا لفحصة مجددا والاطمئنان على حالته قبل السماح له بالمشاركة في التدريبات . ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة48 ساعة (الخميس والجمعة) قبل أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يطمئن على جاهزية أليو بادجي قبل عودة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.