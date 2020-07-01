صورة.. أشرف صبحي ووزيرة التضامن في جولة بحي الأسمرات

قام كلا من الدكتور أشرف صبح وزيرالشباب والرياضه والدكتورة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي بجولة مشتركة في حي الاسمرات برفقة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهره وقيادات الهيئة الهندسية بالقوات المسلحه .

وخلال الجولة تفقد الوزيران المدينة الرياضية بحي الاسمرات، وذلك بعدالانتهاء من الأعمال الإنشائية الجارية بها، والذي شملت منطقة ملاعب بالأبعاد القانونية وملاعب خماسية وملاعب متعددة أغراض وحمام سباحة أولمبي وحمام سباحة تدريبي وحمام سباحة للأطفال، ومبني اجتماعي، وصالة جيم .

حيث أكد الدكتور اشرف صبحي ان الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوسيع وتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية، تنفيذا

لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية وتطوير المناطق العشوائية، وتحويلها إلى أماكن كاملة الخدمات تليق بالمواطن المصري، موضحا ان حي الاسمرات أصبح الآن واحدا من أفضل الأماكن التي تم تطويرها في محافظة القاهرة .

وتابع صبحي بان مدينة الشباب والرياضة بحي الاسمرات ، أصبحت جاهزة تماما للتشغيل الفعلي، موجها الشكر لكل من وزارة الانتاج الحربي، وصندوق تحيا مصر، وذلك بعد جهودهم الكبيرة في انجاز واحد من اهم المشروعات الانشائية على مستوى الشباب

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والرياضة.

كما قام الوزيران يرافقهم محافظ القاهرة مجمع الخدمات الاجتماعية الذى تقيمه وزارة التضامن الاجتناعي بتكلفة ١٧٦ مليون جنيه ويضم خدمات الاسرة والطفولة والاسر المنتجة ومشروع ٢ كفاية للحد من الزيادة السكانيه وعدد من الحضانات ومراكز خدمات المراة والمسنين.

وقالت القباج انه من دواعي السرور ان يشرفنا وزير الشباب والرياضه في مبني الخدمات الاجتماعيه ونستمع لملاحظاته وخصوصا ان المبني ملاصق للمدينه الشبابيه ولابد من تكامل الخدمات المقدمه من الوزارتين لايناء وسكان حي الاسمرات احد احد اهم مشروعات تطوير المناطق الخطره واحد اهم انجازات ثورة ٣٠ يونيه.

واضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ان مجمع الخدمات المتكامله سيكون انعكاس لمعظم خدمات الوزارة الموجه للفئات الاولي بالرعاية وكذلك الخدمات التنموية والتربوية وسيجمع عدد من مشروعات الوزارة وبرامجها المتنوعه.