موعد إعلان جدول مباريات الدوري السعودي

اقتربت رابطة الدوري السعودي للمحترفين من الإعلان عن جدول المباريات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كشفت صحيفة "الإقتصادية" السعودية بإن رابطة الدوري السعودي للمحترفين تصدر جدول المباريات المتبقية من الدوري خلال الأسبوع المقبل، بعد تنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة

القدم.

وأشارت التقارير إلى أن جدول مباريات المسابقات الثلاثة من الدوري السعودي للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية، سيتم الإعلان عنه في نفس اليوم.

وتأخيرت لجنة المسابقات في الرابطة السعودية عن إعلان جدول المباريات

المتبقية من الدوري يرجع إلى ترتيب الرابطة مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم حول جاهزية الملاعب ومواعيد إقامتها.

وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستأنف مسابقة الدوري السعودي للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.