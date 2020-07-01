مايكون بيريرا يقترب من الرحيل عن النصر السعودي

اقترب البرازيلي مايكون بيريرا مدافع النصر السعودى من الرحيل عن صفوف الفريق والعودة إلى صفوف فريق جلطة سراي التركي.

وتنتهي إعارة مايكون مع النصر بنهاية الموسم الرياضي الحالي .

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب عودة مايكون إلى صفوف فريق جلطة سراي التركي بعد انتهاء إعارته، ذلك بعد رفض النصر دفع المبلغ

المطلوب للموافقة على بيع المدافع البرازيلي.

وأضافت التقارير أن نادي جلطة سراي طلب من إدارة النصر في بداية المفاوضات مبلغ خمسة ملايين يورو للاستغناء عن مايكون، ثم قامت إدارة جلطة بتخفيض المبلغ إلى ثلاثة ملايين يورو.

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وترفض إدارة النصر دفع 3 ملايين يورو، وبالتالي يعود مايكون إلى جلطة سراي بعد انتهاء إعارته مع العالمي.

وانضم مايكون صاحب ال ٣١ عاما إلى صفوف النصر السعودي موسم ٢٠١٩ قادمًا من نادي جلطة سراي التركي ،حقق خلالهم لقب دوري المحترفين والسوبر السعودي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وصافة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٤٥ نقطة بفارق ٦ نقاط عن المتصدر نادي الهلال.