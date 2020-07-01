شاهد.. صور مران الأهلي استعدادًا لعودة الدوري الممتاز

واصل "لاعبو الأهلي تدريباتهم استعدادا لعودة الدوري الممتاز المرتقبة بعد غياب طويل، منذ شهر مارس الماضي آثر تفشي فيروس كورونا.
أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة قوية للاعبي الفريق صباح اليوم الأربعاء في نهاية المران الجماعي.
وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وشهدت التقسيمة توجيه العديد من التعليمات الفنية المكثفة للاعبين في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.
وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبية خفيفة في مران الفريق صباح اليوم الأربعاء، وذلك
وكان الجهاز الفني قد قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات يومي الخميس والجمعة، على أن يعود الفريق لتدريباته في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل.
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