مدرب أياكس “تين هاج” يحذر تشيلسي من حكيم زياش

حذر المدير الفني لأياكس أمستردام الهولندي، إريك تين هاج مدرب تشيلسي الإنجليزي، فرانك لامبارد بشأن التعامل مع النجم المغربي حكيم زياش الذي سينضم للبلوز بعد أيام.
وتألق حكيم زياش بشكل لافت مع أياكس أمستردام في الموسمين الماضيين، خاصة في دوري أبطال أوروبا، والذي وصل معهم فيه إلى نصف النهائي في العام الماضي.
وعلى الرغم من المسيرة الناجحة لزياش مع أياكس، إلا أن تين هاج حذر مدرب فريقه الجديد تشيلسي، فرانك لامبارد من اللاعب، وشخصيته الفريدة.
وقال تين هاج في تصريحات إن حكيم زياش “أحيانا يكون كابوسا للمدربين”، لكنه منح الوصفة المثالية للتعامل معه، وقال إن النجم المغربي يحتاج للحصول على مساحة للتعبير عن نفسه خلال التدريبات.
وأضاف: “زياش عنيد، لكن هذا ما يجعله عبقريا، إنه يرى أشياء لا يراها أحد غيره، إن وجد فرصة للعب كما يحب فستشاهدون تطوره”.
واعتبر تين هاج أن زياش يعتبر قدوة لشبان أياكس أمستردام، لأنه سينتقل إلى فريق كبير بعد مشوار ناجح مع نادي العاصمة الهولندية.
وتعاقد تشيلسي مع زياش البالغ من العمر 27 عاما، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 36 مليون جنيه إسترليني، بعد أربعة مواسم قضاها مع أياكس توج خلالها بثلاثة ألقاب محلية، وسجل 48 هدفا، وقدم 82 تمريرة حاسمة خلال 165 مباراة خاضها مع الفريق الهولندي في جميع المنافسات.
جدير بالذكر أن حكيم زياش هو أولى صفقات تشيلسي المبرمة للموسم الجديد، وتمكن بعدها البلوز من التعاقد مع مهاجم لايبزج الألماني، تيمو فيرنر.
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