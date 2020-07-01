كلوب: ليفربول لن ينفق ببذخ في الميركاتو الصيفي 2020

أكد المدير الفني لليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب أنه لا يتوقع الإنفاق ببذخ خلال الميركاتو الصيفي، قبل انطلاق الموسم الجديد، مشيرا إلى أنه يرى مستقبلا واعدا للعديد من اللاعبين الشبان القادرين على دخول التشكيلة الأساسية لبطل الدوري الانجليزي الممتاز.

وضمن ليفربول التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، وكان مرشحا لضم مهاجم لايبزيج الألماني، تيمو فيرنر، قبل أن يحسم تشيلسي الصفقة لصالحه.

وقال كلوب إن الميركاتو الصيفي المقبل من المرجح ألا يشهد العديد من الصفقات مثل السنوات الماضية، بسبب الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال عن هذا الأمر في تصريحات صحفية: “كورونا ترك أثره على الجانبين داخل اللعبة وخارجها، وهذا أمر طبيعي، ومن غير المرجح أن يكون هذا الصيف مليئا بالانتقالات في العالم”.

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وأضاف: “لا يمكن أن ننفق الملايين لأننا نريد ذلك، أو نعتقد أن من الجيد أن نفعل ذلك. لم نكن نرغب أبدا في ذلك. المشكلة أنه مع وجود تشكيلة قوية كيف سنتمكن من تدعيمها في الميركاتو؟”.

وتابع كلوب: “يحتاج المرء إلى أن يكون مبتكرا، ونحاول البحث عن حلول داخلية، ولا يزال هناك الكثير، فلدينا 3 أو 4 لاعبين بوسعهم قطع خطوات كبيرة”.

وتوّج ليفربول بالفعل بلقب الدوري الانجليزي الممتاز مع تبقي 7 جولات كاملة على نهاية المسابقة، وهو أول لقب دوري يحققه الريدز منذ موسم 1989/90.

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