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من هو معلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي؟

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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أعلنت قنوات بي ان سبورت بشكل رسمي اختيارها لمعلق مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الانجليزي (الجولة 32)، والمقرر لها يوم غد الخميس 2-7-2020 على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

وأختارت قناة بي ان سبورت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي” للتعليق على اللقاء الذي سينطلق فى تمام الساعة 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت مكة، 19:15 بتوقيت جرينتش، عبر قناة بي ان سبورتس (HD 2).

وستكون هذه المباراة هي الأولى للريدز بعد التتويج رسميًا بلقب نسخة الموسم الحالي من البريميرليج في الجولة الماضية، إثر خسارة السيتي، ملاحقه المباشر، في نفس الجولة على يد بهدف لهدفين.

وقد سقط مانشستر سيتي في لقاء الذهاب ضد بثلاثة أهداف مقابل هدف والذي أقيم على ملعب “أنفيلد” والذي أظهر فيه الريدز قوة كبيرة تدل على رغبتهم الشديدة في تحقيقهم للقب الذين نالوه في النهاية.

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ويبتعد ليفربول بفارق 23 نقطة في صدارة الدوري الانجليزي عن مانشستر سيتي الذي تجمد رصيده عند النقطة 63 قبل سبع جولات من نهاية المسابقة، ليفقد كل فرصه في التتويج باللقب.

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