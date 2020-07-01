الزمالك يخسر حليف جديد في معركة الغاء الدوري المصري

يفقد نادي الزمالك، حليف تلو الآخر، في معركته مع الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل الغاء بطولة الدوري الممتاز موسم 2019-2020.

وأجرى اليوم فريق الاسماعيلي، المسحة الطبية الخاصة بـ”فيروس كورونا“، بعد أن كان رافضا اخضاع لاعبيه للاختبار الطبي.

ويعد الاسماعيلي ابرز حلفاء الزمالك الرافضين لاستكمال بطولة الدوري المصري الممتاز، وهو الفريق رقم 17 الذي يخضع لقرار اتحاد الكرة، ويجري مسحة كورونا.

Advertisements

وتعد تلك المسحة هي الأولى التي يجريها الاسماعيلي لأعضاء الفريق، بسبب رفضه طوال الفترة الماضية إجراء الاختبار الطبي، على خلفية عدم موافقته استئناف بطولة الدوري المصري.

ولم يتبق بين أندية الدوري المصري، سوى فريق الزمالك، الذي مازال يرفض إجراء مسحة “كورونا”، أو استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، غدًا الخميس، الموعد النهائي لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

..