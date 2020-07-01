مانشستر سيتي يحدد بديل ليروي ساني

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي قد حدد بالفعل بديل نجمه الألماني ليروي ساني الذي أوشك على الرحيل.
وأكدت صحيفة التليجراف الإنجليزية، أن المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا يسعى للحصول على خدمات نجم أستون فيلا الإنجليزي، جاك جريليش.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن بيب جوارديولا قد سبق وأن أبدى إعجابه بجاك جريليش وبما يقدمه من مستويات في الدوري الانجليزي الممتاز.
وينوي مانشستر سيتي التحرك لضم جريليش، بعدما اقترب نجم الفريق ليروي ساني من الانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني، بعد الاتفاق على رسوم الصفقة.
وكان بايرن ميونخ قريبًا من التعاقد مع ليروي ساني في أكثر من مناسبة آخرهم كانت في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن توقفت الصفقة بسبب تعرض اللاعب لإصابة كبيرة على مستوى الركبة مع مانشستر سيتي.
ولا يعد مانشستر سيتي هو النادي الوحيد المهتم في الوقت الحالي بالحصول على خدمات جاك جريليش، حيث ربطته تقارير صحفية إنجليزية عديدة بمانشستر يونايتد.
يذكر أن جريليش شارك في 35 مباراة مع أستون فيلا هذا الموسم بجميع البطولات حتى الآن، سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع ثمانية.
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