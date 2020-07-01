مدافع الاهلي يوضح حقيقة اصابته بـ”فيروس كورونا”

نفى مدافع الاهلي سعد الدين سمير، ما تردد في الساعات الأخيرة عن اصابته بـ”فيروس كورونا“.
وقال سعد سمير أنه سليم تماما ولم يصب بـ”فيروس كورونا“، وكل ما قيل حول هذا الأمر مجرد شائعات.
وأجرى الاهلي المسحة الطبية الخاصة بـ”فيروس كورونا” على جميع اعضاء الفريق مرتين، وجاءت النتيجة في كلاهما سلبية تماما.
وقامت الصفحة الرسمية للاهلي بنشر فيديو مصور، ظهر فيه مدافع الفريق سعد سمير، وطمئن من خلاله جماهير النادي.
وأكد سعد سمير أنه لا يعاني من أي مرض، وإذا حدث ذلك وتعرض للإصابة كان سيخبر الجميع، لأنه ليس من العيب أن يمرض أي شخص.
ووقع سعد سمير على عقد جديد يربطه بالاهلي منذ أيام، بعد أن قام النادي برفع اسمه من القائمة في يناير الماضي بسبب تعرضه للإصابة.
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