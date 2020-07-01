انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد في طريقه للتأجيل

قد يفقد مانشستر يونايتد الإنجليزي فرصة التعاقد مع جناح بوروسيا دورتموند الألماني جادون سانشو خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتألق جادون سانشو بشكل لافت رفقة بوروسيا دورتموند خلال موسم 2019/20 من الدوري الألماني، حيث تمكن من تسجيل 17 هدفًا وصناعة 16 آخرين.

ولفت جادون سانشو أنظار العديد من الأندية الإنجليزية مؤخرًا، أبرزهم مانشستر يونايتد وليفربول، حيث يسعى الناديان للظفر بتوقيع اللاعب السابق لمانشستر سيتي.

وبحسب ما أكدته شبكة سكاي سبورتس البريطانية، فإن مسؤولي نادي مانشستر يونايتد مستعدون لتقديم 50 مليون جنيه إسترليني، من أجل ضم جادون سانشو، وهو أقصى ما يمكن أن تقدمه إدارة الشياطين الحمر في ظل الأزمة المالية الحالية، وهو مبلغ بعيد تمامًا عن مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني الذي طلبته إدارة نادي بوروسيا دورتموند.

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وتشير عدة تقارير إلى رغبة سانشو في العودة من جديد إلى إنجلترا، لكنه يعلم أن الأزمة المالية التي حدثت للعديد من الأندية، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، قد ترغمه على البقاء في ألمانيا لموسم آخر.

حيث أكد مؤخرًا، المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، هانز يواخيم فاتسكه أن النادي لن يسمح برحيل سانشو خلال الميركاتو الصيفي، إلا في حالة وصول عرض يلبي طلباتهم المالية، وقال في هذ الصدد: “لا أعتقد أن هناك أي نادٍ يمكنه دفع المبلغ الذي نطلبه، لن نعرضه بسعر مخفض بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا”.

يذكر أن عقد جادون سانشو مع بوروسيا دورتموند يمتد حتى صيف عام 2022، كما يبدو أن النادي الألماني سعيد باستمرار اللاعب الإنجليزي في صفوفه، ولا توجد أي نية لبيعه.

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