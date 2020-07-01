ريال مدريد كان بصدد استخدام أشرف حكيمي لخطف لاوتارو مارتينيز

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني حاول أن يخطف مهاجم إنتر ميلانو الإيطالي، لاوتارو مارتينيز، بعدما قرر النجم المغربي أشرف حكيمي الانضمام إلى النيراتزوري.

وكان أشرف حكيمي قد وصل إلى مدينة ميلانو الإيطالية، من أجل إجراء الفحوصات الطبية، تمهيدًا لانتقاله إلى الإنتر مقابل 40 مليون يورو.

ونشرت صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية تقريرًا يخص المفاوضات وما حدث داخل الغرف المغلقة، قبل توصل ريال مدريد وإنتر ميلانو إلى اتفاق بخصوص حكيمي.

حيث وفقًا للصحيفة الإسبانية، بعد أن حول زيدان مسار أشرف حكيمي إلى الإنتر، حاولت إدارة ريال مدريد استغلال رغبة الظهير المغربي في الرحيل إلى النيراتزوري من أجل ضم لاوتارو مارتينيز.

وكانت إدارة ريال مدريد قد أبدت اهتمامًا بضم لاوتارو مارتينيز خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

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ومع تزايد رغبة برشلونة في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، تحركت إدارة ريال مدريد في محاولة لإجراء صفقة تبادلية، بعد رغبة أشرف حكيمي في الانضمام إلى إنتر ميلانو.

ولكن تراجعت إدارة ريال مدريد عن ذلك، من أجل الحفاظ على العلاقات الودية بينهم وبين إدارة إنتر ميلانو، وفضلوا إتمام صفقة انتقال أشرف حكيمي بدون تعقيد على مستوى المفاوضات.

وفي الوقت ذاته، لم يكن لدى ريال مدريد استعداد لدفع 70 مليون يورو من أجل لاوتارو مارتينيز، لأنه يريد أن يوفر أمواله للتعاقد مع نجم باريس سان جرمان الفرنسي، كيليان مبابي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

جدير بالذكر أن أشرف حكيمي قد لعب مع الفريق الأول لريال مدريد في الموسم قبل الماضي عندما كان عمره 18 عامًا فقط، وذلك بعدما صعده زين الدين زيدان لقائمة الفريق الأول.

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