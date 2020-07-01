اندريا بيرلو يعود إلى يوفنتوس

سيتولى النجم السابق لكرة القدم الإيطالية أندريا بيرلو أولى مهامه التدريبية، بتدريب فريق تحت 23 عاما لناديه السابق يوفنتوس، بحسب تقارير صحافية محلية.

وكشفت شبكة سكاي إيطاليا، أن بيرلو وافق أخيرا على العرض المقدم من يوفنتوس.

وأضاف التقرير أن يوفنتوس كان قد قدم العرض لبيرلو منذ عدة أشهر، لكن اللاعب السابق أراد بعض الوقت للتفكير.

وأوضح التقرير أن بيرلو قد وافق بالفعل على العرض، ومن المقرر أن يعاونه كمدرب مساعد زميله السابق روبرتو بارونيو، المدرب الحالي لفريق تحت 19 عاما في نابولي.

ويخوض فريق الشباب تحت 23 عاما، والمعروف باسم “يوفنتوس ب”، منافسات دوري الدرجة الثالثة الإيطالية.

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ونجح فريق يوفنتوس تحت 23 عاما في تحقيق لقب كأس إيطاليا الأسبوع الماضي.

ويعتبر ذلك أول منصب إداري لبيرلو عقب اعتزاله كرة القدم في يناير عام 2018.

ويعد صانع الألعاب السابق بيرلو من أساطير كرة القدم الإيطالية، وتنقل خلال مسيرته بين أبرز أنديتها، لاسيما ميلان حيث أمضى عشرة أعوام، ويوفتوس حيث أمضى أربعة، قبل أن ينتقل إلى نيويورك سيتي الأميركي، ليعتزل بعدها في صيف عام 2018.

وحقق بيرلو خلال مسيرته سلسلة ألقاب أبرزها مونديال 2006 مع المنتخب الإيطالي، ودوري أبطال أوروبا مع إيه سي ميلان مرتين في 2003 و2007، والدوري الإيطالي في ست مناسبات.

ونال أندريا بيرلو أول شهادة تدريبية له في سبتمبر عام 2018، بعد اعتزاله بثمانية أشهر.

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