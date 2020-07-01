رياضة | مفاجأة صادمة حول غياب نجم الأهلي 4 أشهر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة صادمة حول غياب نجم الأهلي 4 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي صدمة قوية حول غياب واحد من أهم وأبرز عناصر الفريق لمدة طويلة خلال الفترة القادمة.

وترددت أنباء حول غياب حسين الشحات لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي لمدة 4 أشهر على خلفية جراحة "الفتاق التى أجراها اللاعب مؤخرا.

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وكان النادي الاهلي قد أعلن أن حسين الشحات سيغيب لمدة تصل إلى 4 أسابيع فقط ليعود للمشاركة للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي زملائه.

وفجر الطبيب المعالج لحسين الشحات مفاجأة في الساعات الماضية حول إمكانية غيابه لمدة 4 أشهر قابلة للزيادة قبل العودة للتدريبات.

وبحسب تعليمات الطبيب المعالج فإن موسم حسين الشحات يعني أنه انتهي بالفعل مع الأهلي سواء ببطولة الدوري أو بدوري أبطال إفريقيا.