رياضة | الكشف عن موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن موعد مباريات دور النصف نهائي من بطولة كأس الاتحاد منذ قليل، حيث يواجه فريق تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد، ويلتقي مانشستر سيتي مع أرسنال.

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد مع تشيلسي يوم 19 يوليو في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي، وذلك بعد يوم من مباراة النصف نهائي الآخر.

وكان قد حقق مانشستر يونايتد الفوز في الدور الماضي على حساب فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما تأهل فريق تشيلسي بعد انتصاره على ليستر سيتي بنتيجة هدف نظيف.

يذكر أن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي سوف يقام يوم 1 اغسطس القادم على ملعب ويمبلي.