رياضة | مايوركا يجدد عقد لاعبه حتي 2024

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مايوركا يجدد عقد لاعبه حتي 2024 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مايوركا الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تجديد عقد مدافعه أنطونيو رايلو حتى عام 2024.

وذكر مايوركا في بيان له عبر موقعه الإلكتروني، أن متوسط الدفاع رايلو شارك في 133 مباراة مع الفريق وسجل ستة أهداف، منذ انضمامه إلى الفريق قادما من إسبانيول في عام 2016.

وقال رايلو في تصريحات للموقع الرسمي لناديه : "أنا سعيد من أجل عائلتي والنادي ونفسي، قلت دائما أن النادي مثل العائلة يمر بلحظات جيدة وأخرى سيئة، نحن نمر بفترة صعبة نحاول فيها النجاة، وإذا لم نحقق ذلك يجب أن نتحد معا أكثر من أي وقت مضى".

ويحتل مايوركا المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة، وذلك مع تبقي ست مراحل على نهاية الموسم الجاري من الدوري الإسباني.