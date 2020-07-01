رياضة | أبرزهم بيليه ورونالدو.. 6 أساطير سبقوا ليونيل ميسي في "نادي الـ700"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أبرزهم بيليه ورونالدو.. 6 أساطير سبقوا ليونيل ميسي في "نادي الـ700" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الإسباني، رقمًا مميزًا خلال مسيرته الكروية، بعدما وصل للهدف رقم 700 في مشواره بملاعب الساحرة المستديرة، بعد هدفه في شباك أتليتكو مدريد في مباراة الجولة 33 من الدوري الإسباني.

سجل ليونيل ميسي هدف برشلونة الثاني في شباك أتليتكو مدريد بالدقيقة 50 من ركلة جزاء سجلها على طريقة "بانينكا" الشهيرة، ليرفع رصيد أهدافه لـ700 هدفًا في مشواره مع الساحرة المستديرة وقاد فريقه للتعادل بنتيجة 2/2 في المباراة.

جاءت أهداف ليونيل ميسي الـ700 في مسيرته الكروية، بواقع 630 هدفًا سجلها خلال 724 مباراة مع برشلونة في مختلف البطولات، بينما سجل "البرغوث" 70 هدفًا في 138 مباراة دولية خاضها مع منتخب الأرجنتين.

وسجل نجم البرسا أهدافه الـ 700 في البطولات التالية:

(441 هدفًا) في الدوري الإسباني، و (114هدفًا) في دوري أبطال أوروبا، وسجل (53 هدفًا) في كأس إسبانيا، وأحرز (14 هدفًا) في كأس السوبر الإسباني، و (5 أهداف) بكأس العالم للأندية، و(3 أهداف) بكأس السوبر الأوروبي، بينما سجل (34 هدفًا) في مباريات ودية، (21 هدفًا) تصفيات كأس العالم، (9 أهداف) بكوبا أمريكا، (6أهداف) بكأس العالم.

وأصبح ليونيل ميسي أحدث المنضمين لقائمة العظماء من اللاعبين الذين سجلوا 700 هدف أو أكثر في مسيرتهم الكروية حيث سبقه كل من:-

1- النمساوي جوزيف بيكان – 805 هدفًا في 530 مباراة

Advertisements

2- البرازيلي بيليه – 779 هدفًا في 842 مباراة

3- البرازيلي روماريو – 748 هدفًا في 965 مباراة

4- البرتغالي كريستيانو رونالدو – 722 هدفًا في 993 مباراة

5- المجري بوشكاش – 709 هدفًا في 720 مباراة

6- الألماني جيرد مولر – 701 هدفًا في 762 مباراة

7- الأرجنتيني ليونيل ميسي – 700 هدفًا في 862 مباراة

ويستطيع ليونيل ميسي الابتعاد في قائمة نادي العظماء من أصحاب الـ700 هدف والوصول لمركز متقدم حال تسجيل مزيد من الأهداف مع البرسا في الفترة القادمة ، خاصة وأن جميع اللاعبين بالقائمة اعتزلوا كرة القدم منذ سنوات، باستثناء البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي لا يزال مستمرًا في الملاعب مع فريق يوفنتوس الإيطالي.