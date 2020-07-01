رياضة | عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل النادي الأهلي اليوم اليوم إنذارًا على يد محضر إلى رئيس نادي الزمالك ومديره التنفيذي؛ لتعديهما على العلامة التجارية للنادي الأهلي (شعار النادي)، وما لها من حماية قانونية وفقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

كما أن النادي الأهلي هو المالك الحصري لهذه العلامة، والتي تعد أحد استثماراته الرئيسية. جاء في الإنذار(رقم ١٣٢١٥ قلم محضرين العجوزة بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٠ ) أنه بتاريخ 22/5/2000 منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جائزة نادي القرن للنادي الأهلي، وعليه تم تغيير العلامة التجارية (شعار النادي) بإضافة نادي القرن باللغتين العربية والأجنبية أسفل الشعار، وتم تسجيل تلك العلامة التجارية بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتي اكتسبت حماية قانونية طبقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وما زالت تتمتع بتلك الحماية.

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وفي يوم 22/5/2020 فوجئ النادي بقيام رئيس الزمالك بتعليق لافتات بمحيط ناديه وأعلى مبانيه تحمل شعار نادي الزمالك وشعار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وسطر أسفل الشعارين عبارة )نادي الزمالك. نادي القرن الحقيقي).

وإزاء تهديدات الاتحاد الإفريقي لنادي الزمالك والتي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة لاستخدامه شعار «كاف» بدون إذن مسبق، قام رئيس الزمالك قبل مرور 48 ساعة بناءً على طلب الاتحاد الإفريقي بإزالة اللافتات إلا أنه عاد يوم 31/5/2020، وقام بتعليق اللافتات مرة ثانية متضمنة شعار نادي الزمالك فقط بعد إزالة شعار "كاف" وسطر على اللافتات الجديدة بأن نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي.

ولما كان النادي الأهلي هو المالك الحصري لهذه العلامة التجارية ــ بحكم القانون ــ فوَجَه اليوم إنذارًا على يد محضر لرئيس نادي الزمالك بإزالة تلك اللافتات من محيط ناديه وأعلى مبانيه، وكذا من بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وكذلك إزالتها من الموقع الرسمي للزمالك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه، وإلا سيقوم النادي الأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد رئيس الزمالك والمدير التنفيذي؛ مدنيًا وجنائيًا؛ للحفاظ على الحقوق المحمية بحكم القانون.