الامارات | الزمالك يتحدى الأهلي والاتحاد الإفريقي.. ويحدد موعد الاحتفال بلقب نادي القرن

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحدى الأهلي والاتحاد الإفريقي.. ويحدد موعد الاحتفال بلقب نادي القرن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الزمالك المصري، أنه سيقيم احتفاليه كبيرة يوم التاسع من شهر يوليو الجاري، للاحتفاء بلقب القرن في تحدي من جانب الإدارة البيضاء لغريمه التقليدي الأهلي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقالت قناة الزمالك، ان إدارة النادي ستتخذ من هذا اليوم احتفالاً سنوياً بلقب القرن بصرف النظر عما ستقرره المحكمة الرياضية التي قررت إدارة النادي اللجوء إليها لمنحه لقب القرن بعد 18 عاماً من تتويج الأهلي المصري به.

وقامت إدارة الزمالك بتسليم الاتحاد المصري ملف القضية كاملاً تمهيداً لإرساله للمحكمة الرياضية لبدء إجراءات التقاضي في حق الاتحاد الافريقي للتويج بلقب القرن الإفريقي.

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وفتحت إدارة الزمالك ملف بطل القرن منذ نحو شهرين، اذ أعد مسؤولوه ملفاً كاملاً حول هذه القضية متضمناً اتهامات لمسؤول في الاتحاد القاري بمجاملة الأهلي ومنحه هذا اللقب، على الرغم من تفوق الفريق الأبيض في الفوز بعدد الألقاب القارية بتسعة بطولات مقابل سبعة فقط للأهلي.

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