الامارات | محمد صلاح يختار أفضل لاعب في ليفربول في الموسم الحالي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يختار أفضل لاعب في ليفربول في الموسم الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أفضل لاعب من اختيار نجم وهداف فريق ليفربول، المصري محمد صلاح، في تشكيلة "الريدز" للموسم الحالي بالدوري الانجليزي الممتاز، والذي حقق فيه صلاح مع زملائه إنجازا تاريخيا بتحقيق اللقب الغائب منذ 30 عاما.

وقال صلاح خلال مقابلة صحافية إن اللاعب الذي يراه الأفضل في ليفربول هو القائد جوردان هيندرسون، رغم أنه أكد أن "الكل يستحق أن يكون اللاعب الأفضل بمن فيهم أنا". وأضاف صلاح:" من الصعب أن اختار لاعبا محددا، لكن إن كان علي أن احدد لاعبا واحدا، فهو هيندرسون الموجود هنا في ليفربول منذ 9 سنوات، وتحمل الكثير من الانتقادات لسنوات طويلة". واضاف: هو لاعب رائع، يساعد الجميع، ولا يتأخر في دعم كل اللاعبين.

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