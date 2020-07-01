الامارات | نجم الزمالك يكشف واقعة "كوبري" شيكابالا الذي أغضب ميسي

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك يكشف واقعة "كوبري" شيكابالا الذي أغضب ميسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الزمالك ومنتخب مصر للشباب السابق أحمد غانم سلطان، عن واقعة طريفة جمعته مع زميله محمود عبدالرزاق شيكابالا ضد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة "الفراعنة" أمام الأرجنتين خلال منافسات كأس العالم تحت 20 عام الذي أقيم في هولندا عام 2005.

وقال غانم لقناة أون تايم سبورتس، إن شيكابالا حاول مراوغة ميسي وتمرير الكرة من بين قدميه "كوبري"، ما تسبب في غضب الأرجنتيني، الذي أصبح يراوغ كل من يقابله من المنتخب المصري.

وأضاف: "ميسي كان يخوض المباراة بعد مشاركته للمرة الأولى مع برشلونة بدلاً من البرازيلي رونالدينيو، وكان يرغب في إثبات وجوده، بينما لم نكن نتوقع أن يمتلك كل هذه المهارات، ووصفه أحد اللاعبين بأنه قصير ولن يشكل خطورة علينا".

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