الامارات | رسالة مؤثرة من لوفانور لجمهور شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة من لوفانور لجمهور شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر اللاعب المولدوفي لوفانور هنريكي رسالة مؤثرة على حسابه الشخصي في "إنستغرام" يودع خلالها جمهور "فرسان دبي"، عقب انتهاء عقده مع النادي أمس الثلاثاء، إذ توجه بالشكر إلى عشاق النادي سواء من قام بدعمه، أو البعض الذي كان يهاجمه على حد وصفه.

وقال لوفانور: "أود أن أتوجه بالشكر إلى نادي شباب الأهلي وكل من شارك معي الوقت الرائع الذي عشته هنا، وأرغب أيضاً في توجيه الشكر إلى زملائي في الفريق الذين دعموني خلال هذه المواسم الثلاثة، بالتأكيد سأشتاق إليك جميعاً يا أصدقائي".

وأضاف: "أتمنى حظاً سعيداً للجميع، وأشكر عشاق هذا النادي الذين دعموني ووثقوا به حتى النهاية، كما أشكر الجمهور الذي لم يدعمني وكان ضدي، لقد كان ذلك حافزاً كبيراً بالتأكيد، شكراً".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news