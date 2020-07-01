الامارات | مارادونا مرشح بقوة لتدريب المنتخب الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن مارادونا مرشح بقوة لتدريب المنتخب الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن عشاق الكرة في إسبانيا تلقوا مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تبين أن إسم الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، من بين الأسماء المرشحة بقوة لقيادة المنتخب الإسباني في مونديال 2022.

وجاء انتشار الخبر من خلال تقرير تلفزيوني خاص على قناة "بيتي في"، ادعت أن اتفاقا سريا جرى بين انطونيو توريس، الشخصية الأبرز المرشحة لرئاسة اتحاد الكرة الإسباني، ودييغو مارادونا (58 عاما) من أجل تولي المهمة.

وقالت الصحيفة إن توريس من المعجبين بشدة بمارادونا، ووعد الأسطورة بأنه سيكون له دور مهم في قيادة "الماتادور". ولا يبدو كيف ستتقبل الجماهير الإسبانية، كون الخبر "صاعق" و"غير مفهوم"، خاصة وأنهم اعتادوا على اختيار مدربين إسبان، بجانب أن مارادونا، يعتبره الكثيرون "فاشل" في مشواره التدريبي، حيث لم يحقق شيئا يذكر، وكان آخر منتخب قاده، هو الارجنتين في مونديال 2010، وخرج بشكل مخيب مبكرا.

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وتجرى انتخابات الاتحاد الإسباني في 17 أغسطس المقبل، ويترأسه حاليا لويس روبياليس، بينما يقود منتخب إسبانيا حاليا لويس إنريكي، والذي لا يبدو مرشحا بقوة للاستمرار بسبب أموره الخاصة والتزاماته العائلية، التي كانت وراء غيابه فترة طويلة سابقا، نتيجة وفاة ابنته بسبب مرض السرطان.

يذكر أنه تاريخياً، لم يسبق لمدرب غير إسباني أن قاد "الماتادور"، وستكون سابقة إن تم ترجمة الاتفاق السري إلى واقع، بجانب عدم تقبل الإسبان لمدرب كمدرب، بسبب مشواره المخيب.



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