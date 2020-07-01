الامارات | التونسي العجرودي يحقق حلم الطفولة بشراء نادي مرسيليا

شكرا لقرائتكم خبر عن التونسي العجرودي يحقق حلم الطفولة بشراء نادي مرسيليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رجل الأعمال التونسي-الفرنسي محمد العيّاشي العجرودي في تصريحات لوكالة فرانس برس، ان العرض لشراء نادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم تشارك فيه أطراف من كامل حوض المتوسط، ويهدف الى تحقيق "حلم طفولة" عابر لحدود البحر.

وسبق للعيّاشي العجرودي، شريك المدير السابق لنادي تولون للركبي مراد بوجلال، أن أفاد عن وجود مفاوضات للاستحواذ على نادي المدينة الفرنسية الجنوبية، في ظل تقارير عن دور فيه لمستثمرين سعوديين.

ويأتي ذلك على رغم تأكيد إدارة النادي ومالكه الثري الأميركي فرانك ماكورت "عدم وجود أي بحث من أي نوع كان، أكان مع السيد العجرودي أو شركائه، بعكس ما يرد في وسائل الإعلام"، وان النادي ليس للبيع.

وقال العجرودي: "هي ليست المرة الأولى التي أبحث فيها الأمر مع مرسيليا. جرت مقاربات في العام 1991، وفي 2000، عن طريق شركتي للتطوير العقاري في كانّ (جنوب فرنسا). نادي مرسيليا سيكون المحرك لمشروع أكبر. هو الفريق الفرنسي الوحيد الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا (1993). في الفرح، الناس يتقاربون من بعضهم البعض، وبهجة الفوز هي قاطرة التسامح".

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