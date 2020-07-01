«أرتيتا» يخطط لإعادة «ديباي» للدوري الإنجليزي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي لإعادة اللاعب الهولندي ممفيس ديباي، لاعب أوليمبيك ليون الفرنسي، للدوري الإنجليزي الممتاز وضمه لفريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية. وكان «ديباي» قد خاض تجربة سابقة في البريميرليج بقميص نادي مانشستر يونايتد إلا أنها لم تستمر لأكثر من موسم ونصف رحل بعدها إلى ليون. وحسب صحيفة Le10sport الفرنسية، فإن «أرتيتا» معجب بالجناح الدولي الهولندي ويرغب في التعاقد معه هذا الصيف، في ظل حاجة الفريق لتدعيمات في خط الهجوم في ظل التقارير التي تشير إلى اقتراب بيير-إيمريك أوباميانج وأليكساندر لاكازيت من الرحيل عن ملعب الإمارات. ويرى «أرتيتا» في «ديباي» الرجل المثالي لسد الفجوات في خط المقدمة، إلا أن ليون لا يزال يأمل في تجديد عقد نجمه الأول والذي ينتهي في 2021. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 68,311

تعافي 18,460

وفيات 2,953

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