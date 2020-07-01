شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 300 مدربًا من 14 دولة.. أكبر دورة تدريبية للأولمبياد الخاص بتنظيم إماراتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الدورة التدريبية لإعداد مدربي الأولمبياد الخاص لألعاب القوى وتنظيم وإدارة المسابقات (رؤية مستقبلية لتدريب ألعاب القوى في ظل الأزمات العالمية)، والتى دعت إليها الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولى، إقبالا منقطع النظير من برامج منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، على المنصة الافتراضية «ZOOM»، وبتنظيم من الأولمبياد الخاص الإماراتي، وشهدت أم الألعاب أكبر مشاركة منذ انطلاق الدورات على المنصة الافتراضية بسبب جائحة كورونا، حيث شارك في دورة أم الألعاب 300 مدربا ومدربة من 15 دولة عربية هي مصر، الإمارات، السودان، المغرب، البحرين، الكويت، تونس، عمان، سوريا، السعودية، العراق، الأردن، الجزائر، لبنان، اليمن.

وكانت برامج المنطقة الـ15 قد دفعت بأعداد كبيرة من المدربين للمشاركة في تلك الدورة والتى قام بإلقاء محاضراته الرئيسية المحاضر الدولي الدكتور محمد عنبر بلال، أستاذ العاب القوى ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة- كلية التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات وعضو اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين على مستوى الجامعات المصرية، والمحاضر الإماراتى الدكتور رجاء الكعبي وهو الخبير الفني والتحكيمي بألعاب القوى، والمنسق الفني لألعاب القوى بالألعاب الإقليمية 2018 والألعاب العالمية 2019، وانضم اليهم الدكتور عبدالإله بن أحمد الصلوي أمين عام الاتحاد العربي لألعاب القوى، مما أعطى ثراء، بالإضافة إلى مشاركة كلا من د. عماد محيى الدين مدير عام الرياضة والتدريب، ود. شريف الفولى مدير عام الألعاب والمسابقات بالرئاسة الإقليمية.

وشهدت الدورة مشاركة مجموعة كبيرة من أساتذة كليات التربية الرياضية ومدربي ألعاب القوى من مختلف المحافظات من القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، المنوفية، الوادي الجديد، مطروح، المنوفية، الشرقية، وهم أحمد محمود، أحمد شرشر، عبدالحميد محمد أبواليزيد، وعد الضاحي، محمد إبراهيم، عبداللطيف عبدالرحيم، رنا عبدالعزيز، عماد عبداللطيف، أية عبدالخالق، عطيات محمد، حازم حمدى، حمادة الطوخى، أحمد ساهر، محمد صبيحة، أحمد محمود،أحمد محمد عمر، محمد عبدالله، إسلام محمد فايد، مؤمن محمود البنا، إيمان جمال جابر، هشام صبرى إبراهيم، نسمه ناصر محمد، يوسف عثمان، أسماء أبوبكر محمد، محمد غريب مصطفى، منه الله تيسير، ضياء كامل.

وصف الدكتور عماد محي الدين، بأن السر والتفسير العلمى بهذا الإقبال الشديد من مدربى برامج المنطقة أن ألعاب والقوى وأم الألعاب تتنوع مسابقات لتشمل سباقات العدو لمسافة 100 متر والماراثون، والوثب العالي والوثب الطويل، ودفع الكرة الحديدية (الجلة)، سباقات التتابع وسباقات الكرسي المتحرك.

كما يوفر الأولمبياد الخاص مسابقات للاعبين ذوي مستويات القدرة المنخفضة يمكنهم من خلالها التدريب والتسابق في المهارات الرياضية الأساسية، لذلك، فإن هذه المهارات الأساسية يتعين تطويرها قبل التقدم لخوض المسابقات الأطول مسافة، وتشمل هذه المسابقات: المشي، العدو، الرمي، الوثب، ومسابقات الكرسي المتحرك.

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