شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مانشستر يونايتد السابق: الفريق بحاجة لمهاجم كـ«ليفاندوفسكي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رينيه مولينستين، المدرب السابق في نادي مانشستر يونايتد، حاجة الشياطين الحمر لمهاجم من نوعية البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ الألماني.

وقال «مولينستين»، في حوار مع «توك سبورت»: «لقد أحضروا إيجالو كلاعب يمكنه مساعدة اليونايتد في بعض الأوقات، وهو بالفعل أبلى بلاء حسنًا للغاية، ولكن إذا نظرت إلى اللاعبين الآخرين، راشفورد ومارسيال، هما ليسا رؤوس حربة حقًا».

وأضاف: «جرينوود، هو لاعب شاب وصاعد ولكن ينطبق عليه الشئ نفسه»، وتابع مشيرًا إلى رغبة الفريق في التعاقد مع جادون سانشو جناح بروسيا دورتموند الألماني: «كثير من الفرص والأهداف يمكن خلقها من الأطراف، وسانشو في الحقيقة هو اللاعب نفسه، ما أعتقد أن مانشستر يونايتد يفتقده هو رأس حربة من نوعية روبيرت ليفاندوفسكي، لاعب في الأمام يمكنه الضغط على خط الدفاع ويربط اللعب، ولكن عندما يتعلق الأمر بإنهاء الفرص داخل وخارج منطقة الجزاء، هذه النوعية من اللاعبين من الصعب أن تعثر عليهم».

واختتم: «50 مليون للتعاقد مع سانشو، هل هذا مبلغ مبالغ فيه؟ بالنسبة لي، بالنظر إلى ما يملكه يونايتد على الأطراف، هل هذا هو المكان الذي ترغب في تعزيزه؟».