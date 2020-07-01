شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يزور الأهلي ويشيد بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل النادي الأهلي، صباح اليوم الأربعاء، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي حرص على القيام بزيارة مفاجئة لمقر النادي بالجزيرة، مع اليوم الأول، لاستقبال الأعضاء، بعد فترة التوقف الطويلة بسبب جائحة كورونا.

كان في استقبال الوزير، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، وخالد مرسي مدير مقر الجزيرة، وحرص الدكتور أشرف صبحي على القيام بجولة داخل أروقة النادي، تفقد خلالها الإجراءات الاحترازية، وبوابات التعقيم الإلكترونية التي تم توفيرها بمداخل النادي لاستقبال الأعضاء.

وأثنى الدكتور أشرف صبحي، على التزام النادي الأهلي، بكافة الإجراءات الاحترازية، من حيث توفير بوابات الكترونية لقياس درجات الحرارة والتعقيم، ووضع العلامات الإرشادية للتباعد الاجتماعي، بما يتوافق مع تعليمات وزارة الصحة، ويحافظ على سلامة الجميع، مؤكدا أن الأهلي مثال يحتذى به، وله الريادة دائما فى كافة المجالات.

وكانت الإدارة التنفيذية بالتعاون مع اللجنة الطبية قد بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الأخيرة؛ من أجل تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، قبل استقبال الأعضاء، من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية والإرشادات الطبية السليمة التي توفر الحماية للجميع وتحافظ على سلامتهم.