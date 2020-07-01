شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يجري مسحة كورونا الأولى استعدادًا لاستئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أجرى لاعبو النادي الإسماعيلي المسحة الأولى للكشف عن فيروس كورونا، صباح اليوم الأربعاء، استعدادًا لاستئناف الدوري العام.
وخضع لاعبو الإسماعيلي في استاد الإسماعيلية للفحوصات للمسحة الأولى، ومن المنتظر أن يجري الفريق المسحة الثانية خلال أيام استعدادا لاستئناف التدريبات من جديد.
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