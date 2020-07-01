شكرا لقرائتكم خبر عن المواعيد الجديدة لسوق الانتقالات في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلنت رابطة الدوري الإسباني المواعيد الجديدة لفتح وإغلاق باب الانتقالات الصيفية والشتوية القادمة والتي تم تعديلها في أعقاب أزمة فيروس كورونا. وأوضحت الرابطة أن موعد فتح سوق الانتقالات الصيفية في إسبانيا سيكون 4 أغسطس القادم، على أن ينتهي في 5 أكتوبر. في المقابل، سينطلق سوق الانتقالات الشتوية في 4 يناير القادم وسيستمر حتى يغلق أبوابه في الأول من فبراير 2021. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 68,311

تعافي 18,460

وفيات 2,953

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المواعيد الجديدة لسوق الانتقالات في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.