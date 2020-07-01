شكرا لقرائتكم الكمامة شعار أحمد الشيخ وديانج في مران الأهلى اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحمد الشيخ وأليو ديانج على ارتداء "الكمامة" قبل خوض الأهلي تدريباته اليوم في مجموعة واحدة ضمت كل اللاعبين، وفقاً لبرنامج الاعداد الذي وضعه الجهاز الفني للفريق؛ استعدادا لعودة النشاط الرياضي.

وطهر أحمد الشيخ بنيولوك جديد فى مران الفريق بعدما أطلق العنان لشعره مرتديا الكمامة، فى لقطة جديدة خطفت الأنظار إليه فى المران، بينما حرص الدبابة ديانج على الكمامة خوفا من إصابته بفيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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وسيطرت التدريبات البدنية على مران الفريق الذى قاده سيزا المدرب العام للفريق، وشهد استخدام الحديد في بعض التمارين لرفع لياقة اللاعبين ومعدل الأحمال استعدادا لاستئناف الدورى وبطولة أفريقيا.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة 48 ساعة يومي (الخميس والجمعة)، علي أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل؛ استعدادا لعودة النشاط الرياضي محليا وقارياً.