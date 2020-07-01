شكرا لقرائتكم تصنيف الاسكواش.. محمد الشوربجى يحافظ على الصدارة للشهر السادس على التوالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف العالمى الجديد للرجال فى شهر يوليو الجارى، وشهد حفاظ محمد الشوربجى على الصدارة للشهر السادس على التوالى، والتى استعادها فى تصنيف فبراير الماضى من جديد بعد 11 شهراً متتالياً من هيمنة على فرج لاعب وادى دجلة على القمة.

وكان محمد الشوربجى قد توج ببطولة جى بى مورجان فى يناير الماضى، والتى تعد أول بطولة بفئة البلاتينيوم فى 2020، وهو ما ساعد الشوربجى على استعادة صدارة التصنيف من جديد، خاصة أنه منذ بداية الموسم حصد أربعة بطولات كان أولها الصين المفتوحة ثم سان فرانسيسكو وجى بى مورجان، وأخيراً بطولة كناري كلاسيك على حساب علي فرج المصنف الثاني.

وفى المركز الثانى جاء على فرج، لاعب وادى دجلة، الذى غاب عن المشاركة فى بطولة العالم الفردية التى أقيمت فى نوفمبر الماضى، كما ودع بطولة جى بى مورجان من نصف النهائي.

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واحتفظ طارق مؤمن لاعب الجزيرة وبطل العالم فى النسخة الأخيرة بالمركز الرابع، فيما بقي كريم عبد الجواد لاعب الأهلى بالمركز الثالث، لتؤمن مصر هيمنتها على المربع الذهبى بقائمة أفضل 10 لاعبيين فى العالم، بينما احتل مروان الشوربجي المركز السابع.

ورغم توقف موسم الاسكواش حتى إشعار آخر كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا، تمكن الأبطال المصريين في اللعبة، من مواصلة التألق والصدارة على مدار البطولات التي تم خوضها حتى الآن ليصل عدد البطولات التي توج بها المصريين في منافسات الرجال والسيدات إلى 15 لقباً .

وانطلق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى حيث بطولة الصين المفتوحة، والتى شهدت هيمنة مصرية على لقب الرجال والسيدات، وتوج بها الثنائي، نور الطيب لاعبة هليوبوليس، ومحمد الشوربجي المصنف الأول عالمياً.