شكرا لقرائتكم بدء اجتماع مجلس إدارة الزمالك لمناقشة قضايا النادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توافد أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك للاجتماع مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادى، من أجل بدء الجلسة التى دعا له رئيس قلعة ميت عقبة، لمناقشة بعض القضايا التى تمس كرامة النادى الأبيض -وذلك وفقا لما أعلنه الزمالك فى بيان الدعوى لذلك الاجتماع-.

فيما يعقد المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك اجتماعا مهما مع رموز النادي واللاعبين القدامى وأصحاب الـ"جروبات" الزملكاوية في الساعة الرابعة من عصر يوم الجمعة المقبل بصالة حسن حلمي بمقر النادي من أجل توضيح بعض الأمور الخاصة بالنادي وتقرر أن يكون الدخول للنادي عبر بوابة النشاط الرياضى، مع توجيه الإرشادات لكل المدعوين بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الطبية وارتداء كمامة الوجه.

فيما قامت إدارة نادى الزمالك بتعقيم مداخل النادى المختلفة من أجل الحفاظ على الأعضاء وذلك فى إطار المتابعة الدورية من جانب إدارة قلعة ميت عقبة للعمل فى اليوم الأول، داخل مقر الزمالك لاستقبال أعضائه وخصص نادى الزمالك بوابتين لاستقبال الأعضاء من خلالهما، وهما بوابتا جامعة الدول العربية والبوابة المواجهة لنادى الترسانة الخاصة بالمبنى الاجتماعى الجديد، حيث يمر الأعضاء من خلال بوابات تعقيم مع الخضوع لقياسات درجة الحرارة، مع تخصيص بعض البوابات الأخرى للخروج دون السماح بالدخول من خلالها.

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وبدأ أعضاء نادى الزمالك التوافد على مقر النادى لأول مرة منذ توقف النادى عن نشاطه بسبب فيروس كورونا، فى شهر مارس الماضي، حيث استقبل النادى الأعضاء فى الفترة الأخيرة لتجديد الاشتراكات إلا أن اليوم هو الأول لاستقبال الأعضاء داخل المنشآت المختلفة المسموح بتواجد الأعضاء بها وجاءت أولي إجراءات دخول الأعضاء هو الخضوع لقياس درجة الحرارة مع إلزامهم بارتداء الكمامات الطبية والتنبيه حول ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويفتتح مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، المنشآت الجديدة للنادى خلال الأيام الجارية، عقب عودة النادى إلى نشاطه اليوم حيث سيتم افتتاح المسجد الجديد لقلعة ميت عقبة بعدما تم الانتهاء من تشييده، إلى جانب عدد من الملاعب والصالات التى تم تطويرها خلال الفترة الأخيرة، حيث سيعود النادى لاستقبال أعضائه فى الأول من شهر يوليو المقبل.

وأطلق مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، اسم الدكتور كمال درويش رئيس النادى الأسبق وأحد رموز كرة اليد بقلعة ميت عقبة على صالة الألعاب الجماعية بالنادى، وذلك فى إطار المنشآت المقرر افتتاحها خلال الفترة الجارية، بعدما استغل مسئولو النادى فترة غلق النادى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا للانتهاء من بعض تشييد منشآت وتطوير البعض الأخر.