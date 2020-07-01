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الإصرار شعار صالح جمعة الملتزم فى مران الأهلي اليوم

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جدة - عمرو شويل واصل الأهلي تدريباته اليوم في مجموعة واحدة ضمت كل اللاعبين، وفقاً لبرنامج الاعداد الذي وضعه الجهاز الفني للفريق؛ استعدادا لعودة النشاط الرياضي.

صالح جمعة فى مران الأهلى (1)

وظهر على صالح جمعة الإصرار على العودة والالتزام بالتعليمات خلال مران الفريق، ليبعث رسالة قوية للسويسرى رينيه فايلر بأنه استوعب الدرس وجاهز لاقتحام التشكيل الأساسى للفريق فى المباريات المقبلة.

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 وسيطرت التدريبات البدنية على مران الفريق الذى قاده سيزا المدرب العام للفريق، وشهد استخدام الحديد في بعض التمارين لرفع لياقة اللاعبين ومعدل الأحمال استعدادا لاستئناف الدورى وبطولة أفريقيا.

صالح جمعة فى مران الأهلى (2)

ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة 48 ساعة يومي (الخميس والجمعة)، علي أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل؛ استعدادا لعودة النشاط الرياضي محليا وقارياً.

صالح جمعة فى مران الأهلى (3)
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