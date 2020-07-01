شكرا لقرائتكم الإصرار شعار صالح جمعة الملتزم فى مران الأهلي اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل الأهلي تدريباته اليوم في مجموعة واحدة ضمت كل اللاعبين، وفقاً لبرنامج الاعداد الذي وضعه الجهاز الفني للفريق؛ استعدادا لعودة النشاط الرياضي.

وظهر على صالح جمعة الإصرار على العودة والالتزام بالتعليمات خلال مران الفريق، ليبعث رسالة قوية للسويسرى رينيه فايلر بأنه استوعب الدرس وجاهز لاقتحام التشكيل الأساسى للفريق فى المباريات المقبلة.

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وسيطرت التدريبات البدنية على مران الفريق الذى قاده سيزا المدرب العام للفريق، وشهد استخدام الحديد في بعض التمارين لرفع لياقة اللاعبين ومعدل الأحمال استعدادا لاستئناف الدورى وبطولة أفريقيا.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة 48 ساعة يومي (الخميس والجمعة)، علي أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل؛ استعدادا لعودة النشاط الرياضي محليا وقارياً.