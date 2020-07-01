"فتوى طبية" تصدم الأهلى وتؤكد غياب حسين الشحات 4 أشهر

جدة - عمرو شويل تلقى الجهاز الفني للأهلى صدمة قاسية بعدما تلقى تأكيدات من الطبيب المُعالج لحسين الشحات لاعب الفريق بأن اللعب يحتاج أربعة شهور قبل العودة للتدريبات بعد إجراء عملية جراحية صباح الأحد قبل الماضي في "الفتاق".

ورغم أن الجهاز الفني كان قد أكد أن اللاعب فترة تصل لـ4 أسابيع قبل المشاركة في التدريبات الجماعية إلا أن الطبيب المُعالج فجر مفاجأة من العيار الثقيل خلال الساعات الماضية بعدما أكد أن الشحات يحتاج أربعة شهورقابلة للزيادة قبل العودة للتدريبات وهو ما يُعني أن موسم اللاعب إنتهى محلياً وأفريقياً مع الاهلي.

وعاد الأهلي للتدريبات الأربعاء الماضي ويستعد لأستئناف مشاركاته في بطولة الدوري منتصف أغسطس المقبل ، فيما سيخوض الفريق منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي منتصف سبتمبر المقبل بمباراة واحدة في الكاميرون.

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واثارت مدة غياب الشحات صدمة قاسية في الأهلي خاصة وأن اللاعب لم يقم بإجراء الجراحة إلا في الأيام الأخيرة التى سبقت عودة التدريبات رغم فترة المكوث في المنزل لعدة أشهر بسبب إنتشار فيروس كورونا وكان من الأفضل أن يُجري اللاعب الجراحة في بداية فترة تجميد النشاط حتى يكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات حالياً.

وحرص حسين الشحات على حضور مران الفريق اليوم، الأربعاء، لأول مرة منذ خضوعه لجراحة الفتاق، وقام الجهازان الفني والطبي بالاطمئنان على حالة اللاعب بعد الراحة السلبية التى حصل عليها لمدة أسبوع، فيما خصص الجهاز الفني للأهلي فقرة تدريبية خفيفة في مران الفريق صباح اليوم الأربعاء، وذلك في إطار البرنامج الخاص لتجهيز اللاعبين في مرحلة الإعداد الحالية؛ تمهيدا لعودة النشاط الرياضي من جديد ، وواصل الأهلي تدريباته اليوم، حيث خاض الفريق المران في مجموعة واحدة استعدادا للمرحلة المقبلة.

وكان الجهاز الفني قد قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات يومي الخميس والجمعة، على أن يعود الفريق لتدريباته في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل.