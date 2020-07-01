بطلة مصر البارالمبية تدعو لتمكين ذوى القدرات الخاصة للمشاركة فى تنمية المجتمع

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جدة - عمرو شويل طالبت بطلة السباحة البارالمبية رحمه خالد لاعبة نادي الشمس ومنتخب مصر و امين ذوي القدرات الخاصة بتمكين ذوي الهمم للمشاركة بفاعلية في تنمية مجتمعاتهم .
ودعت رحمة خالد خلال اجتماعها مع الدكتور أسامة ابو زيد ضرورة دعم المجتمع لذوي القدرات الخاصة وتوعية الأفراد بكيفية تمكين المعاق من مساندة نفسه في التحرك والتصرف دون مساعده من قبل الآخرين.
وطرحت البطلة البارالمبية عدد من الأفكار تتمثل في ضرورة مراعاة المعاق في كل مكان بمحطات المترو والسكك الحديدية وأثناء عبور إشارات المرور من خلال مؤثرات سمعية وبصرية وحركية تمكنه من تجاوز الإعاقة بمفرده والتحرك شأنه شأن غيره من الأصحاء دون حاجه لمساعدة الغير.
وشددت رحمة خالد علي ضرورة أن تلتفت الدولة لمثل هذه الأمور بحيث يكون هناك إشارات خاصة لأصحاب الاعاقات في المحطات والمطارات ووسائل المواصلات تمكن المعاق من التحرك بسهولة.
واكدت رحمة خالد علي حق أصحاب الاعاقات في الاندماج في المجتمع وأنشطته مشيرة الي أهمية أتاحه الفرصة لهم من أجل ممارسة جميع الأنشطة الترفيهية والمهنية مشيرة إلى أنها ستسعي من خلال أمانة الحزب بالنزهة لنقل افكارها الي الواقع العملي وأن تصبح جزءا من خطة الدولة في التعامل مع ذوي الهمم استنادا إلى خبرتها الطويلة فى البطولات القارية والعالمية.
وأعربت رحمة عن أملها في أن يزداد الوعي المجتمعي بهذه القضية من قبل المجتمع خاصة بعد الحراك الكبير الذى حدث فى عهد الرئيس السيسى واهتمامه بالمعاقين واستضافة مصر للعديد من البطولات الخاصة بذوى الهمم واستقباله للابطال والبطلات عقب كل إنجاز .
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