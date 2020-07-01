شكرا لقرائتكم بطلة مصر البارالمبية تدعو لتمكين ذوى القدرات الخاصة للمشاركة فى تنمية المجتمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالبت بطلة السباحة البارالمبية رحمه خالد لاعبة نادي الشمس ومنتخب مصر و امين ذوي القدرات الخاصة بتمكين ذوي الهمم للمشاركة بفاعلية في تنمية مجتمعاتهم .

ودعت رحمة خالد خلال اجتماعها مع الدكتور أسامة ابو زيد ضرورة دعم المجتمع لذوي القدرات الخاصة وتوعية الأفراد بكيفية تمكين المعاق من مساندة نفسه في التحرك والتصرف دون مساعده من قبل الآخرين.

وطرحت البطلة البارالمبية عدد من الأفكار تتمثل في ضرورة مراعاة المعاق في كل مكان بمحطات المترو والسكك الحديدية وأثناء عبور إشارات المرور من خلال مؤثرات سمعية وبصرية وحركية تمكنه من تجاوز الإعاقة بمفرده والتحرك شأنه شأن غيره من الأصحاء دون حاجه لمساعدة الغير.

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وشددت رحمة خالد علي ضرورة أن تلتفت الدولة لمثل هذه الأمور بحيث يكون هناك إشارات خاصة لأصحاب الاعاقات في المحطات والمطارات ووسائل المواصلات تمكن المعاق من التحرك بسهولة.

واكدت رحمة خالد علي حق أصحاب الاعاقات في الاندماج في المجتمع وأنشطته مشيرة الي أهمية أتاحه الفرصة لهم من أجل ممارسة جميع الأنشطة الترفيهية والمهنية مشيرة إلى أنها ستسعي من خلال أمانة الحزب بالنزهة لنقل افكارها الي الواقع العملي وأن تصبح جزءا من خطة الدولة في التعامل مع ذوي الهمم استنادا إلى خبرتها الطويلة فى البطولات القارية والعالمية.

وأعربت رحمة عن أملها في أن يزداد الوعي المجتمعي بهذه القضية من قبل المجتمع خاصة بعد الحراك الكبير الذى حدث فى عهد الرئيس السيسى واهتمامه بالمعاقين واستضافة مصر للعديد من البطولات الخاصة بذوى الهمم واستقباله للابطال والبطلات عقب كل إنجاز .