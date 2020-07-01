موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف مانشستر سيتي، نظيره ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، على ملعب الاتحاد، في التاسعة والربع مساء غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ32 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض ليفربول ثالث مبارياته بعد عودة الدوري الإنجليزي، إثر توقفه قرابة الـ 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان الفريق الأحمر قد تعادل في الجولة 30 مع إيفرتون سلبيا بدون أهداف، ثم اكتسح كريستال بالاس برباعية نظيفة الأسبوع الماضي.

وتوج ليفربول، رسميا بلقب الدوري الإنجليزي، بشكل رسمي، مستفيدا من خسارة مانشستر سيتي على يد تشيلسي، بهدفين لهدف، الأسبوع الماضي.

وبذلك حصل ليفربول على لقبه التاسع عشر في تاريخه، والأول منذ 30 عاما و58 يوما، ليقلص الفارق إلى لقب واحد فقط بينه وبين مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويليهما أرسنال في المرتبة الثالثة برصيد 13 لقبا.

وتوقف رصيد مانشستر سيتي بعد هذه الهزيمة عند 63 نقطة، وفَقَدَ رسميا لقب بطل "البريمير ليج" لصالح ليفربول مبكرا، قبل سبع جولات من نهاية الدوري، بعد أن أصبح "الريدز" المتربع على عرش صدارة الدوري برصيد 86 نقطة، بعيدا عن متناوله بفارق 23 نقطة.

تشكيل ليفربول

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يغيب عن صفوف ليفربول ماتيب، بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ كلوب بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: أليسون

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – جوميز – ترنت ألكساندر أرنولد

خط الوسط: ويجنالدوم– فابيانو– هندرسون

خط الهجوم: ماني– فيرمينيو – محمد صلاح

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناتي beIN SPORTS HD 2، بتعليق: حفيظ دراجي.