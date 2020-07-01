تقارير: المثلوثي مستمر مع الصفاقسي.. و3 أسباب تؤجل انتقاله للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قرر حمزة المثلوثي قائد فريق الصفاقسي التونسي، الاستمرار مع فريقه حتى نهاية الموسم في الدوري التونسي على خلفية قرار استئناف النشاط مرة أخرى بعد وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقًا لصحيفة "الصحافة" التونسية، فإن المثلوثي اتفق مع إدارة الصفاقسي على مواصلة مشواره مع فريق "عاصمة الجنوب" حتى نهاية الموسم الجاري، قبل أن يلتحق بفريقه الجديد حيث تشير المعطيات إلى أن الظهير التونسي سينضم للزمالك ووفقًا للاتفاق المبدئي بين الطرفين.

وكشفت الصحيفة أن انتقال المثلوثي سيتأجل نظرًا لاستئناف مسابقة دوري we المصري مجددًا، بجانب استحالة تسجيل اللاعب في القائمة الأفريقية حاليًا بسبب انتظار الفريق الأبيض لمواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من النسخة الحالية.

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أما السبب الثالث وفقًا لما كشفت عنه الصحيفة بعد قرار المثلوثي البقاء مع الصفاقسي، وهو عدم فتح باب القيد في مصر حتى الآن.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن المثلوثي اقترب من الانتقال للزمالك بعد نهاية الموسم الحالي بعد نهاية عقده مع الصفاقسي في الموسم الحالي.

ويسعى الزمالك إلى تدعيم مركز الظهير الأيمن بعد رحيل التونسي الدولي حمدي النقاز في منتصف الموسم الجاري بسبب عدم حصوله على مستحقاته وفقًا لما أكده اللاعب.

جدير بالذكر أن قناة نادي الزمالك أعلنت عن الانتهاء من خمس صفقات بصورة رسمية استعدادًا للموسم الجديد (2020 - 2021).