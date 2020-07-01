خطوة ممتازة للأهلي.. وائل جمعة يعدد مزايا تجديد عقد فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

عدد وائل جمعة لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، مزايا تجديد القلعة الحمراء لتعاقدها مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم رينيه فايلر.

وكان الأهلي قد أعلن أمس الثلاثاء، تجديد عقد فايلر ينتهي بنهاية موسم 2020/2021.

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وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد جمعة أن مستوى الأهلي مع فايلر والنتائج المميزة للفريق محليًا وأفريقيًا كانت أحد أسباب تجديد عقده مع الفريق الأحمر.

وكتب جمعة: "مستوي الأهلي مع فايلر والنتائج الممتازة للفريق محليا وإفريقيا ودوره في تكوين فريق قوي فنيا وفرض شخصيته علي اللاعبين من التزام تكتيكي وخططي كان السبب في تجديد عقده".

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "خطوه ممتازه وموفقه من الأهلي للحفاظ علي كل هذه المكتسبات والي مزيد من النجاح والتطور".