محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
عدد وائل جمعة لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، مزايا تجديد القلعة الحمراء لتعاقدها مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم رينيه فايلر.
وكان الأهلي قد أعلن أمس الثلاثاء، تجديد عقد فايلر ينتهي بنهاية موسم 2020/2021.
وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد جمعة أن مستوى الأهلي مع فايلر والنتائج المميزة للفريق محليًا وأفريقيًا كانت أحد أسباب تجديد عقده مع الفريق الأحمر.
وكتب جمعة: "مستوي الأهلي مع فايلر والنتائج الممتازة للفريق محليا وإفريقيا ودوره في تكوين فريق قوي فنيا وفرض شخصيته علي اللاعبين من التزام تكتيكي وخططي كان السبب في تجديد عقده".
وأضاف لاعب الأهلي السابق: "خطوه ممتازه وموفقه من الأهلي للحفاظ علي كل هذه المكتسبات والي مزيد من النجاح والتطور".
كانت هذه تفاصيل خبر خطوة ممتازة للأهلي.. وائل جمعة يعدد مزايا تجديد عقد فايلر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.