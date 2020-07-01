"سيلعبوا للانتقام".. الوداد يوجه رسالة للأهلي قبل موقعة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال محمد طلال المتحدث الرسمي باسم نادي الوداد البيضاوي المغربي، إن منافسه الأهلي سيلعب من أجل "الانتقام"، مشددًا أن مباراته أمام بطل مصر لن تكون سهلة.

واستطاع الوداد أن يحرم الأهلي من الفوز بمسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة (2017) بعدما فاز بطل المغرب بنتيجة (2-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

وأضاف المتحدث الرسمي لنادي الوداد في تصريحات عبر إذاعة "راديو مارس" المغربية، :"الأهلي ليس سهلاً ونعرف قيمته، فالفريق الذي يلقب بنادي القرن دائمًا ما يشارك من أجل الفوز، وسيواجهنا بشعار الانتقام".

وتابع :"لن نبحث عن الأعذار، فالوداد له اسم كبير على الصعيد الأفريقي، وترك حضور جيد في النسخ الأخيرة".

وعن قرار الاتحاد الأفريقي بشأن مواجهة الأهلي في مباراة واحدة فقط، أوضح :"من حسن حظنا أننا سنلعب عدة مباريات في الدوري قبل هذه المواجهة، وهذا العامل مهم وسيساعدنا للاستعداد جيدًا، لذلك كنّا نأمل أن تعود منافسات مسابقة الدوري من جديد".

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وأكمل :"قرار كاف منطقي أمام ما نشاهده حاليًا في العالم من تداعيات بسبب وباء فيروس كورونا المستجد".

وأنهى :لا يهمنا أين سنواجه الأهلي، نحن نرحب بأي قرار، لأن الأهم أن نكون في كامل جاهزيتنا، الأندية الأربعة المتأهلة لنصف النهائي، تبقى لها الحظوظ نفسها".

وكان الاتحاد الأفريقي أصدر عدة قرارات أمس الثلاثاء، يأتي من أبرزها تحديد موعد مباريات دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث ستعود البطولة مرة أخرى للاستئناف في سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراتي دور نصف النهائي من مباراة واحدة فقط في دولة محايدة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

جدير بالذكر أن أندية الأهلي والزمالك من مصر وثنائي المغرب صعدوا لدور الأربعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.