بعد قرارات الكاف.. النجوم يطالب وزير الرياضة بإلغاء الموسم وتحقيق مبدأ الجدارة الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

طالب محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم لكرة القدم ورئيس اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية بالإتحاد المصري لكرة القدم، كل من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والتي يرأسها عمرو الجنايني بإعادة النظر في آلية عودة النشاط الكروي، بعد القرارات التي أصدرها الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

وكان الكاف قد أصدر عدة قرارات فيما يتعلق بمسابقاته الأفريقية، والتي جاء منها تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى يناير 2022، الانتهاء من منافسات دوري أبطال افريقيا في سبتمبر المقبل وإلغاء بطولة أمم افريقيا للسيدات مع استحداث بطولة أخرى. (لمطالعة المزيد من القرارات.. اضغط هنا)

وفي بيان رسمي، طالب رئيس نادي النجوم بإلغاء الموسم الموقوف وتطبيق مبدأ الجدارة الرياضية مع الإستعداد والبدء في التحضير لموسم كروي جديد.

وجاء البيان كالأتي ..

بعد قرارات الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" وتعديلات مواعيد ونظام مسابقاته أمس.

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أدعوك بكل ما يميزك من الإنحياز للصالح العام بإعاده النظر في آليه إعادة نشاط كرة القدم وبعيداً عن كافة المهاترات التي سادت الساحة الكروية بشكل جعل ضرورة وضع النقاط فوق الحروف من جانب الوزارة لوقف تلك المهاترات.

واليوم وبعد مستجدات الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" ولصالح كرة القدم فقط أدعوك لإلغاء الموسم الموقوف وتطبيق مبدأ الجدارة الرياضية ، والإستعداد والبدء في التحضير لموسم كروي جديد يليق بما تقدمه الدولة من دعم للرياضة وكره القدم بصفة خاصة.

فبالإضافة للفوائد الكثيرة من وراء هذا القرار نود أن نوضح بعض الفوائد لإتخاذكم هذا القرار :

1- إنقاذ أندية الدوري القسم الثالث والرابع (أكثر من 400 نادي ومركز شباب) من إستمرار توقف النشاط لديهم لمدة تزيد عن تسعة أشهر وهي مدة كبيرة جداً كفيلة بالقضاء على مستقبل العديد من اللاعبين الذين سيهجرون اللعبة بحثاً على مصدر آخر للصرف على أسرهم.

2- توقف نشاط الناشئين لمدة قد تزيد عن العشرة أشهر ومعاليكم تعلم أن الناشئين من الصعب تعويضهم عن فترات التوقف في أهم مرحلة من مراحل ثقل قدراتهم وهي مرحلة التكوين.

3- البُعد عن كل المشكلات التي يمكن أن تؤثر على إرتفاع مستوى كرة القدم المصرية من خلال إستكمال مسابقة محكوم عليها سلفاً بالعديد من مظاهر التراجع والتأثير المباشر على الموسم التالي أيضاً.