أحمد أحمد يكشف أسباب تأجيل أمم أفريقيا.. ومصير بطولة 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

كشف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن الأسباب التي دفعت الكاف لتأجيل بطولة الأمم الأفريقية المقبلة 2021 والتي كان من المقرر لها أن تُقام في دولة الكاميرون وبالتحديد في شهر يناير.

وعقد المكتب التنفيذي في الكاف اجتماعًا عبر تقنية الفيديو يوم الثلاثاء من أجل حسم عدد من الأمور الخاصة ببطولات الاتحاد وكان من بينها بطولة الأمم الأفريقية والتي تم تأجيلها إلى يناير 2022 في الكاميرون أيضا.

وقال أحمد أحمد في تصريحات لـ RFI إن جائحة كورونا هي السبب الأول وراء تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشددًا أنه ضيق الوقت منع استكمال التصفيات وهو ما فرض على الاتحاد التأجيل.

وأكمل: "بطولة الأمم الأفريقية هي أكبر حدث أفريقي لذلك لم نرغب في أن تكون هناك أي مخاطرة، ولا أن تكون هناك مباريات بملاعب فارغة، لقد اتخذنا هذا القرار بعد مناقشة السلطات الكاميرونية."

Advertisements

وواصل: "الكاميرون أنفقت الكثير من الأموال من أجل أمم أفريقيا والقرار الذي اتخذناه كان من أجل الحفاظ على هذه الاستثمارات، هذا القرار كان بالتشاور معهم."

وقال: "فكرنا في أن نُنهي التصفيات المتبقية في أكتوبر ونوفمبر، لكن من يضمن لنا عودة الطيران بين البلدان الأفريقية."

وعن مصير بطولة أمم أفريقيا 2023 والتي ستأتي بعد بطولة امم أفرقيى 2022 في شهر يناير وكأس عالم في قطر قال أحمد أحمد: "لست من هواة الأخبار المتضاربة، أنا أمضى قدما وأتخذ القرارات بشكل جماعي مع باقي المسؤولين."

وعن المشاكل التي تواجه بطولة الأمم الأفريقية كل عامين قال أحمد أحمد: "نحن هنا لأن الاتحادات الأهلية في أفريقيا قاموا بانتخابنا، نحن نقوم بالأمر الذي يريدوه."