إبراهيموفيتش يزين قائمة ميلان لمواجهة سبال بالكالتشيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
عاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ايه سي ميلان الإيطالي للتواجد في قائمة فريقه بعد تعافيه من إصابة في الساق.
وكان إبراهيموفيتش قد تعرض للإصابة في ربلة الساق خلال تدريبات فريقه في مايو الماضي، ولم يشارك مع فريقه في أي مباراة منذ عودة منافسات الكالتشيو بعد فترة التوقف التي سببتها جائحة كورونا.
وأعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة سبال المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي.
وضمت قائمة ميلان 23 لاعبًا هم:
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما، بيجوفيتش، أنطونيو دوناروما.
الدفاع: كالابريا، كونتي، جابيا، هيرنانديز، كايير، لاكسالت، رومانيولي.
الوسط: بن ناصر، بيليا، بونافينتورا، تشالهانوجلو، كيسي، كرونيتش، باكيتا، ساليميكرس.
الهجوم: كاستيخو، إبراهيموفيتش، لياو، مالديني، ريبيتش.
ججدير بالذكر أن ميلان يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد سبال في المرتبة الأخيرة برصيد 18 نقطة.
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