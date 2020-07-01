بالصور.. وزير الرياضة يتفقد الإجراءات الاحترازية داخل الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

استقبل العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، صباح اليوم الأربعاء، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي قام بزيارة مفاجئة لمقر النادي بالجزيرة، مع اليوم الأول، لاستقبال الأعضاء، بعد فترة التوقف الطويلة بسبب جائحة كورونا.

وحرص الدكتور أشرف صبحي على القيام بجولة داخل أروقة النادي، تفقد خلالها تطبيق الإجراءات الاحترازية، وبوابات التعقيم الإلكترونية التي تم توفيرها لاستقبال الأعضاء.

وأثنى وزير الرياضة، على التزام النادي الأهلي، بكافة الإجراءات الاحترازية، من حيث توفير بوابات إلكترونية لقياس درجات الحرارة والتعقيم، ووضع العلامات الإرشادية للتباعد الاجتماعي، بما يتوافق مع تعليمات وزارة الصحة، ويحافظ على سلامة الجميع، مؤكدا أن الأهلي مثال يحتذى به، وله الريادة دائما فى كافة المجالات.

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