- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
استقبل العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، صباح اليوم الأربعاء، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي قام بزيارة مفاجئة لمقر النادي بالجزيرة، مع اليوم الأول، لاستقبال الأعضاء، بعد فترة التوقف الطويلة بسبب جائحة كورونا.
وحرص الدكتور أشرف صبحي على القيام بجولة داخل أروقة النادي، تفقد خلالها تطبيق الإجراءات الاحترازية، وبوابات التعقيم الإلكترونية التي تم توفيرها لاستقبال الأعضاء.
وأثنى وزير الرياضة، على التزام النادي الأهلي، بكافة الإجراءات الاحترازية، من حيث توفير بوابات إلكترونية لقياس درجات الحرارة والتعقيم، ووضع العلامات الإرشادية للتباعد الاجتماعي، بما يتوافق مع تعليمات وزارة الصحة، ويحافظ على سلامة الجميع، مؤكدا أن الأهلي مثال يحتذى به، وله الريادة دائما فى كافة المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. وزير الرياضة يتفقد الإجراءات الاحترازية داخل الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.