الإسماعيلي يخضع لمسحة كورونا الأولى استعدادًا لاستئناف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

خضع لاعبو النادي الإسماعيلي للمسحة الأولى للكشف عن فيروس كورونا، صباح اليوم الأربعاء، استعدادًا لاستئناف منافسات دوري WE المصري.

وتواجد لاعبو الإسماعيلي في استاد الإسماعيلية صباح الأربعاء للخضوع للفحوصات للمرة الأولى، بعدما تأخر الفريق في تحديد الموعد المناسب وإبلاغ اتحاد الكرة المصري به.

ويعد النادي الإسماعيلي هو الفريق رقم 17 الذي يخضع لمسحة فيروس كورونا، في الوقت الذي خضعت فيه أندية أخرى للمسحة الثانية خلال الأيام الماضية.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك يعد الوحيد الذي لم يحدد موعد المسحة الخاصة به حتى الآن، في ظل اعتراضه على استئناف منافسات الدوري.