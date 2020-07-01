منافس الأهلي.. رئيس الوداد يوبخ اللاعبين.. وتهديد بالعقوبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، رسالة تحذيرية للاعبين بعدما خاض أكثر من لاعب مباريات رفقة أصدقائهم خارج النادي.

صحيفة "الأخبار" المغربية، قالت إن الناصيري وجه إنذارًا ووبخ جمع اللاعبين بعدما انتشرت صور لهم أثناء خوضهم مباريات خارج النادي وهو الأمر الذي اعتبره مخالفًا للوائح.

رئيس الوداد حذر اللاعبين خاصة أن أي إصابة سيدفع النادي الودادي ثمنها، وهو الأمر الذي جعله يهدد بالعقوبات في حق أي لاعب مخالف للائحة الداخلية في الفريق.

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ويتصدر الوداد البيضاوي ترتيب الدوري المغربي برصيد 36 نقطة بخوض 18 مباراة، حيث يمتلك عملاق المغرب مباراتين وديتين.

وفي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ينتظر أن يخوض الوداد مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه الأهلي في دور الأربعة من البطولة القارية الأولى على مستوى الأندية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أصدر قرارًا رسميًا بإقامة مباراة نصف نهائي من بطولة دوري الأبطال في سبتمبر المقبل، على أن تقام من مباراة واحدة في دولة محايدة.

جدير بالذكر أن دور نصف نهائي من دوري الأبطال شهد ظهور أربعة أندية من مصر والمغرب بواقع الأهلي والزمالك والوداد والرجاء، إلا أن المنافسات تم تأجيلها في وقت سابق بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).