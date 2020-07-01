تقارير: قرعة الأبطال تؤجل حسم مصير مانشستر سيتي الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) طلب تأجيل صدور القرار النهائي بشأن عقوبة حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية إلى ما بعد قرعة إجراء ربع، نصف ونهائي تشامبيونزليج.

وسبق وأصدر يويفا عقوبة في فبراير الماضي بحرمان مانشستر سيتي الإنجليزي من المشاركة في بطولاته الأوروبية لمدة عامين إلى جانب تغريمه ماليًا بقيمة 30 مليون يورو (25 مليون جنيه استرليني) بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

من جانبه، استنكر سيتي تلك الادعاءات، وذكر في بيانه أنه "يشعر بخيبة أمل" من العقوبة المفروضة عليه، كما اعتزم تقديم شكوى إلى المحكمة الرياضية التي حددت موعدا لنظر القضية بين الثامن والعاشر من يونيو الماضي، على أن يتم إصدار القرار أوائل يوليو الجاري.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" فإن قرار المحكمة الرياضية كان من المتوقع صدوره في العاشر من شهر يوليو الجاري، إلا أن قرعة يويفا الخاصة بالأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا قد تؤجل صدور قرار (كاس) ليتم الإعلان عنه في الثالث عشر من الشهر ذاته.

وكان فيران سوريانو المدير التنفيذي لمانشستر سيتي، قد أكد أن الادعاءات التي استند عليها الاتحاد الأوروبي "يويفا" في قراره بحظر مشاركة السيتزنز في دوري أبطال أوروبا "غير صحيحة" ولها علاقة بأغراض سياسية.

كما أكد أن إدارة ناديه قامت بتقديم الدلائل التي لا تقبل الجدل وتثبت صحة موقف النادي الإنجليزي، إلا أن غرفة التحقيق التابعة لـ FFP اعتمدت على رسائل البريد الإلكتروني المسروقة -بحسب ما ذكر-.