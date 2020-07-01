مازال ملف تجديد عقد سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، لم يحسم بعد، حتى الأن الذي ينتهي العام المقبل، في صيف 2021.
أوضح برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن ملف تجديد عقد راموس لم يفتح حتى الأن، والوضع هادئ بين الطرفين.
كما أن راموس لم يطلب مبلغ 18 مليون يورو، أو حدد مدة العقد، لكن الملف جٌمد بشكل مؤقت، لافتًا إلى أن إدارة النادي الملكي لن يوافقعلى منح راموس مبلغ 18 مليون يورو.
وينتهي عقد راموس مع الميرنجي في صيف 2021، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لاتفاق بشأن التجديد.
تعرف على ترتيب فرق الدوري الأسباني مع ختام الجولة 33
تعرف على ترتيب فرق الدوري الأسباني مع ختام الجولة 33
أقرا هنا..راموس يتصدر تريندات العالم بفيلم حول قصة حياته..
وتصدر سيرجيو راموس، قائد منتخب اسبانياوفريق ريال مدريد الإسباني، مؤشر البحث العالمي جوجل، في الوطن العربي والعالم، وذلك بعدما أعلن عن طرح فيلم حول قصة حياته فى الملاعب من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.
ونشر راموس صورة تشير إلى اقتراب طرح الفيلم، وعلق عليها قائلا: "أردت حقًا أن أخبركم بهذا الخبر.. وأخيرًا قد حان اليوم.. جنبا إلى جنب معprimevideoes سيأتي قريبا "أسطورة سيرجيو راموس". آمل انكم احببتم الاسم، .. كنت أتطلع لإخباركم بهذه الأخبار ... وقد حان اليوم أخيرًا. "The Legend of Sergio Ramos" قريبًا على #PrimeVideo".
كانت هذه تفاصيل خبر غموض حول ملف تجديد عقد راموس مع ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.