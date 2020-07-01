غموض حول ملف تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

مازال ملف تجديد عقد سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، لم يحسم بعد، حتى الأن الذي ينتهي العام المقبل، في صيف 2021.

أوضح برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن ملف تجديد عقد راموس لم يفتح حتى الأن، والوضع هادئ بين الطرفين.

كما أن راموس لم يطلب مبلغ 18 مليون يورو، أو حدد مدة العقد، لكن الملف جٌمد بشكل مؤقت، لافتًا إلى أن إدارة النادي الملكي لن يوافق

على منح راموس مبلغ 18 مليون يورو.

وينتهي عقد راموس مع الميرنجي في صيف 2021، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لاتفاق بشأن التجديد.

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ونشر راموس صورة تشير إلى اقتراب طرح الفيلم، وعلق عليها قائلا: "أردت حقًا أن أخبركم بهذا الخبر.. وأخيرًا قد حان اليوم.. جنبا إلى جنب معprimevideoes سيأتي قريبا "أسطورة سيرجيو راموس". آمل انكم احببتم الاسم، .. كنت أتطلع لإخباركم بهذه الأخبار ... وقد حان اليوم أخيرًا. "The Legend of Sergio Ramos" قريبًا على #PrimeVideo".